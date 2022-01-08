Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», — говорится в сообщении.