Партнеры должны помочь Украине оградиться от российской агрессии и победить в этой войне.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая 26 апреля на авиабазе «Рамштайн», ФРГ, встречу глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященную военной помощи Украине и связанным с ней проблемам безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и страны-партнеры, передает Укринформ.

«Это историческая встреча Консультативной группы по вопросам безопасности Украины с участием более 40 стран. И мы здесь, чтобы помочь Украине в ее борьбе против несправедливого российского вторжения и построить украинскую оборону для завтрашних вызовов… Мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии», — сказал Остин.

Политик проинформировал, что с 24 февраля более 30 стран-партнеров вместе с США подготовили оборудование для самозащиты Украины более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд пообещал президент США Джо Байден.

Министр отметил, что помощь предоставляется рекордными темпами. «Путин никогда не мог себе представить, что мир так быстро и уверенно сплотится по Украине», — констатировал он.

«Украина верит, что может победить, как и все мы здесь», — подчеркнул глава Пентагона.