Перекрытие Республикой Беларусь транзита газа в Европу будет нарушением транзитного контракта с Россией. Об этом 13 ноября заявил президент РФ Владимир Путин ведущему «Илсква, Кремль, Путин» Павлу Зарубину.

«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем (президентом Республики Беларусь Лукашенко — Ред.) за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего это нет, в этом нет»,— сказал Путина, отметив, что подобное стало бы нарушением российско-белорусского транзитного контракта.

Российский лидер также предположил, что Лукашенко сказал о перекрытии газа «просто в сердцах».

О возможности перекрыли газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа», президент Республики Беларусь заявил 11 ноября. Такой шаг он назвал ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС не позволит запугать себя подобными угрозами. Врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Республики Беларусь, а также физических лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что, если Лукашенко и правда выполнит свое обещание перекрыть транзит газа через газопровод «Ямал–Европа», то это приведет к обострению газового кризиса в Европе. Вместе с тем он выразил сомнение, что белорусский лидер пойдет на подобный шаг, если только не произойдет чего-то экстраординарного.

12 ноября представитель России в третьем комитете Генассамблеи ООН Степан Кузьменков осудил попытки Запада свести счеты с Республикой Беларусь. Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск, подчеркнул он.

Ранее, 11 ноября, США и страны ЕС пришли к выводу, что власти Республики Белрусь искуственно создали мигграционный кризис на польско-белорусской границе. Они также призвали к международной реакции на действия Республики Беларусь, глава которой, по их мнению, стал угрозой региональной стабильности.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Республики Беларусь обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Республики Беларусь, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза (iz. ru)