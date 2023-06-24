Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу.

В своем выступлении он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой.

«Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене. Те кто поднял мятеж — предали Россию. Вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы», — сказал президент.

Путин обратился к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям. Он призвал народ к единству, консолидации и ответственности.

«Наши действия будут жесткими. Они ответят перед законом и перед народом.

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Я сделаю все, чтобы отстоять страны, жизнь и безопасность, свободу граждан», — отметил он.