Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по данным следствия, внешнего воздействия на самолет предпринимателя Евгений Пригожина не было. Об этом он рассказал в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин утверждает, что по данным следствия, в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

Он подчеркнул, что в рамках расследования не проводилась экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших при крушении самолета, хотя ее стоило бы провести.

Путин подчеркнул, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин буквально на днях докладывал ему об авиакатастрофе.

Также президент России добавил, что в офисе компании Пригожина в Санкт-Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными, а также пять килограммов кокаина. (Газета.Ру)