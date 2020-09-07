Путин награждает карателей, действовавших против «лесных братьев» и бандеровцев

МИД Латвии назвал театральным жестом подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присуждении денежных премий участникам борьбы с «бандподпольем» в странах Балтии, Беларуси и Украине, говорится в заявлении министерства.

Как передает Delfi, выплаты размером в 75 тысяч рублей (более 960 евро) получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами ВОВ и участниками войны из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госбезопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации «националистического» подполья на территориях Украины, Беларуси и стран Балтии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

МИД Латвии подчеркнул, что такое решение можно расценить как недружественный шаг, который никоим образом не способствует улучшению двусторонних отношений между Латвией и Россией и их дальнейшему положительному развитию.

В министерстве подчеркнули, что государство и народ Латвии стали жертвами Второй мировой войны. Во время войны сменявшие друг друга нацистский и советский оккупационные режимы разрушили независимое латвийское государство и оставили глубокие шрамы в латвийском обществе. В результате Второй мировой войны латышский народ потерял около трети своего населения.

По данным МИД, активное сопротивление в Латвии началось в конце Второй мировой войны и продолжалось еще десять лет. Защитники идеи демократической Латвии победили в неравной кровавой борьбе против репрессивных учреждений сталинского тоталитарного режима.

«Латышский народ и правительство Латвии однозначно и недвусмысленно оценивают действия репрессивных учреждений советской оккупационной власти на территории Латвии как преступную деятельность и преступление против человечества, которое не имеет срока давности согласно латвийскому законодательству», — говорится в сообщении министерства.

По мнению ведомства, указ президента России о предоставлении денежной премии бывшим сотрудникам репрессивных учреждений советского оккупационного режима можно однозначно расценивать как очередную попытку оправдать преступления, совершенные сталинским режимом в Латвии и других странах Европы.

Действительно, тут очередная попытка искажения истории — ведь партизан называют «бандитами». Чем можно объяснить этот шаг Путина? Он всё надеется навязать миру сталинистское видение истории? Или это попытки уколоть, разозлить небольшие соседние страны с запада?

Эти вопросы прокомментировал # латвийский журналист из Лиепаи Юрис Экштейнс:

— Представляется, что позиция Путина относительно участников вооруженного сопротивления не претерпела никаких изменений, по крайней мере с 2000 года. Едва вступив впервые в должность президента РФ, Путин тогда пожаловал российское гражданство обвиненному в Латвии в военном преступлении в годы войны “красному партизану” Василию Кононову. Причем, решение это обосновывалось тем, что Кононов-де был “партизаном, участником антигитлеровского сопротивления”, действовавшего на территории Латвии. Таким образом, как бы заявлялось, что участники антигитлеровского сопротивления априори не виновны ни в каких преступлениях ни в годы войны, ни после нее. И, наоборот, все участники сопротивления антисоветского преступны уже в силу самого этого факта. Хотя, казалось бы, есть исторические примеры обратного: так, герой французского Сопротивления Жан Бедель Бокасса был обвинен в военных преступлениях в своей стране и в итоге приговорен к смерти. Но позже был помилован. Покойный же президент Франции Франсуа Миттеран в юности был убежденным вишистом, очень поздно перешедшим на сторону Сопротивления, но в военных преступлениях не участвовал. Как известно, выступал за улучшение отношений Франции с Советским Союзом и прославился, как “левый”.

Пройдет еще не один президентский срок Путина, прежде чем Василий Кононов с улыбкой на лице расскажет в суде в том, что никогда не был никаким партизаном, а был сержантом РККА, обученным в советской диверсионной школе. И был командиром диверсионной группы, действовавшей на оккупированной латвийской территории. И именно в этом качестве сжег заживо девятерых своих односельчан, в том числе, беременную на 9-м месяце женщину, в латгальской деревушке в 1944 году. После войны Кононов служил в органах советского МВД, встречался с пионерами и рассказывал о “героизме в годы войны”.

Латвийский суд использовал против Кононова юридическую норму по обвинению в военных преступлениях, принятую Трибуналом в Нюрнберге в 1945-1946 гг. Позже Евросуд по правам человека в Страсбурге нашел решение латвийского суда Кононову справедливым и оставил вынесенный тому приговор без изменений: гражданин РФ Василий Кононов умер военным преступником. Думается, доживи он до сентября 2020 года, вполне мог бы рассчитывать на денежную выплату, согласно приказу, подписанному президентом РФ.

Современная российская риторика в отношении вооруженного сопротивления советскому оккупационному режиму в Латвии, Литве и Эстонии не нова. Одной из первых попыток по дискредитации национально-освободительного движения именно в Латвии стала выпущенная советской госбезопасностью через пятнадцать лет после окончания Второй мировой брошюра “Ванаги Даугавы: кто они?” Любопытно, что авторами этого опуса стали два “эксперта”, в годы войны верой и правдой служившие нацистам, а после войны — столь же рьяно — советской госбезопасности. Несмотря на то, что эта историческая фальсификация была разоблачена, в том числе и западными историками, полвека назад, создается впечатление, что эта брошюра до сих пор остается настольной книгой и нынешних российских “экспертов” по новейшей истории в странах Балтии. Одни и те же домыслы, звучавшие в советские годы, повторяются и в наши дни в комментариях этих “историков”.

Характерным примером такой “аналитики” можно назвать истерическую реакцию официальной Москвы на появившийся несколько лет назад в интернете видеоклип НАТО «Forest brothers. Fight for the Baltics» («Лесные братья. Битва за Балтию»). Российские медиа тогда опубликовали мнение одного, как утверждалось, эксперта. Тот, в частности, утверждал, что «лесные братья» в странах Балтии “убивали советских военнопленных”, а также, что «80% евреев в странах Балтии убиты руками этих коллаборационистов». То есть, транслируется тот же самый пропагандистский трюк, что и в брошюре КГБ начала 1960-х годов. В сознании читателя должно отложиться — “лесные братья в Балтии” тождественны “коллаборационистам”. Конечно, если читатель не поинтересуется, на всякий случай, тем фактом, что вооруженное сопротивление оккупационному режиму в трех балтийских странах продолжалось фактически до 60-х годов прошлого века. То есть, “коллаборационизм” тут явно не тот термин.

Тут надо отметить одну проблему. На самом деле, это вооруженное сопротивление никогда научно не изучалось ни в СССР, ни в современной РФ. И в открытом доступе в российском медийном пространстве нет научных исследований, посвященных этой теме. Если выразить эту мысль короче, то в РФ просто нет экспертов по вооруженному сопротивлению в странах Балтии в 1944-1951 году. И этой темы в советской исторической науке просто не существовало, как, например, не существовало и темы Холокоста. Может быть оттого, что нацистский концентрационный особый лагерь “Кайзервальд” в Риге, где реально происходило уничтожение евреев в годы войны, с декабря все того же 1944 года был уже советским лагерем, находившимся на балансе советского НКВД-МГБ-МВД со всем, надо думать, оставшимся от нацистов инвентарем.

Однако в Латвии тема сопротивления достаточно хорошо изучена, и мы точно знаем ряд исторических фактов, относящихся к первому послевоенному десятилетию.

Прежде всего, говоря о Латвии, надо отметить, что в латвийском вооруженном сопротивлении активно принимали участие примерно 13 тысяч человек на протяжении примерно пятнадцати лет, начиная с 1944 года. И в этой связи сразу приходит на ум вопрос: а каким образом столь немногочисленные и довольно разные по целям и задачам, а также по составу, плохо вооруженные формирования могли бы полтора десятка лет противостоять советской карательной системе? И, могло ли это быть без всесторонней поддержки этого сопротивления народом Латвии? Очевидно, нет. Все-таки, получается, ветераны советской госбезопасности и приданных им сил МВД сражались против народа Латвии, а не были на его стороне.

Повторюсь, сопротивление это не только отличалось, например, от хорошо организованного сопротивления в соседней Литве, но и было очень разным в разных регионах Латвии. Так, “лесные братья” в Видземе и Латгале были преимущественно дезертирами из рядов как вермахта, так и РККА. Они избегали прямых боевых столкновений с силами НКВД и не имели каких-то ясных идеологических или политических задач. В Курземе же основу сопротивления составляли латышские легионеры-фронтовики, известные, как национальные партизаны. Они довольно успешно вели активные боевые действия против НКВД-МГБ-МВД в послевоенные годы.

Именно безуспешные попытки советских органов госбезопасности покончить с национальными партизанами в Латвии (а также Литве и Эстонии) стали одной из причин массовой депортации из балтийских стран в марте 1949 года — бесславной “операции “Прибой”, в ходе которой в отдаленные районы советской Арктики были высланы многие тысячи преимущественно женщин, детей и стариков с пометкой “бессрочно”. Чекисты не скрывали, что пытались таким образом подорвать основу национального вооруженного сопротивления. Очевидно, в денежное пособие согласно приказу от 2 сентября 2020 года также входит гонорар за операцию “Прибой”.