Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не против встречи с Владимиром Зеленским. Однако для таких контактов необходимо создать условия, указал глава российского государства в беседе с журналистами по итогам встречи в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, — заметил Путин. — Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что российская сторона готова к встрече Путина и Зеленского, однако для этого должна быть проведена большая подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки в первую очередь настаивает именно Киев.