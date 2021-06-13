Компании из США хотят работать в России, но их «за уши вытаскивают» с российского рынка, и они уступают место конкурентам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.

По его мнению, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики.

«Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» — отметил Путин.