Лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность проведения саммита.

Об этом президент России Владимир Путин заявил телеканалу «Россия 24».

«Я пока последних настойчивых предложений на этот счет не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, сложно ни было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться, нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблем, о которых мы сейчас говорим», — сказал он.