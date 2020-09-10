Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой с кадром из «Основного инстинкта»

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост Марии Захаровой, где она проиллюстрировала кадром из «Основного инстинкта» встречу Вучича с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует Вучича РИА Новости.

Информацию об извинениях Путина «Подъему» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Захарова разместила на своей странице в соцсети коллаж из фото Вучича в кабинете Трампа и кадра из фильма «Основной инстинкт», подписав их следующим образом: «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото №2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».