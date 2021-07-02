Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили темы, стоящие по повестке дня. Разговор прошел по инициативе французской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность», — уточнили в пресс-службе.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись планами по развитию связей России и ЕС.

«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построению конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», — пояснили в Кремле.

Российский президент отметил, что страна готова к сотрудничеству, если будет инициатива от Евросоюза.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования», — подчеркнули в сообщении.

Еще российская сторона поделилась итогами прошедшей встречи с участием американского президента Джо Байдена. Владимир Путин и 46-й глава Белого дома США встретились в Женеве 16 июня.

Россия и Франция будут продолжать контактировать, заключили в Кремле. (Газета.Ру)