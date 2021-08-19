Главы двух государств настроены на дальнейшую совместную работу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ. Российский президент по просьбе своего французского коллеги рассказал ему о ходе реализации трехсторонних заявлений РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, прежде всего — в Минской группе ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Афганистане, отметив важность решения гуманитарных задач.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что в ходе беседы Путина и Макрона была выражена «готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и Группы двадцати, содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности».

Президенты России и Франции высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке.

«Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения», — говорится в сообщении.