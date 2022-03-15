9 марта 2022 года на сайте # была опубликована статья под названием «В посольстве в Киеве сегодня работают три человека» — Эльмира Ахундова ответила недовольным азербайджанцам».

В статье были приведены высказывания проживающего в Украине гражданина Азербайджана Махира Гасымова. По словам Гасымова, он жил в городе Константиновка Донецкой области. «Этот город контролировался властями Украины. Когда начались военные действия, мы обратились за помощью в посольство Азербайджана, но на наше обращение никто не отреагировал.

Лишь с помощью властей Украины мы доехали до Львова. Посольство обещало нам, что организует автобусы для вывоза нас в Польшу, но это так и не было сделано», — сообщил нам Махир Гасымов.

14 марта Махир Гасымов вновь связался с нами. «Я сейчас нахожусь в Бухаресте. О нас заботится правительство Румынии», — сказал Гасымов. По словам Гасымова ему и другим, проживающим в Украине азербайджанцам, самим пришлось добираться до Румынии. «Посольство Азербайджана в Украине ничем не помогло нам. Хочу отметить, что в отличие от азербайджанского представительства, например, посольство Узбекистана активно участвовало в вывозе своих граждан из Украины. Узбеки выезжали из Украины в Польшу, где их ждали самолеты, которые вывозили их в Узбекистан», — сообщил нам Махир Гасымов.

Мы попросили посла Азербайджане в Украине Эльмиру Ахундову прокомментировать высказывания Махира Гасымова.

«Пусть не жалуются. Наше посольство работает в штатном режиме, выдаёт всем, кто просит, документы на выезд. Их адрес: г. Львов, ул. Федьковича 60 а. Телефоны горячих линий посольства: +380 73 5050000 и +380 99 408 99 43.

Из Румынии уже 15 самолетов с гражданами Азербайджана наше правительство отправило бесплатно. Из Польши также. И автобусами отправляет наше посольство людей из Молдовы. Во Львове работают представители диаспоры, помогают доехать до границы. Это Махмуд Гурбанов, можете взять у него интервью. И сравнивать нашу деятельность с узбеками некорректно. Узбекская диаспора в Украине была численностью в 5-6 тыс. человек. А у нас в 15-20 раз больше. Наше государство и наши посольства делают все, что могут. Уже десятки тысяч благодаря этому переправлены различными путями на родину», — заявила # Эльмира Ахундова.