Сегодня в СМИ страны очень часто публикуются материалы, согласно которым проживающие в Украине граждане нашей страны выражают недовольство руководством посольства Азербайджана, обвиняя ведомство в том, что его сотрудники не обеспечивает их эвакуацию из подвергшейся российской агрессии Украины.

4 мартa 2022 года посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова опровергла эти обвинения.

«Сразу после начала войны в Украине мы начали составлять списки азербайджанцев, которые просили об эвакуации, эта работа продолжается по сей день. После определения маршрутов эвакуации и помещения объявлений на нашем сайте и сайте МИД началась эвакуация граждан из Киева и Харькова. 24 часа работает наша «горячая линия», уже тысячи людей спасены и переправлены в более безопасные места», — заявила посол.

В редакцию # обратился проживающий в Украине гражданин Азербайджана Махир Гасымов. По его словам, он жил в городе Константиновка Донецкой области. «Этот город контролировался властями Украины. Когда начались военные действия, мы обратились за помощью в посольство Азербайджана, но на наше обращение никто не отреагировал.

Лишь с помощью властей Украины мы доехали до Львова. Посольство обещало нам, что организует автобусы для вывоза нас в Польшу, но этого так и не было сделано», — сообщил нам Махир Гасымов.

Мы попросили посла Азербайджана в Украине Эльмиру Ахундову прокомментировать эти высказывания. «В посольстве сегодня работают три человека. Мы делаем все, что в наших силах. Мы определяем маршруты, по которым азербайджанцы могут покинуть страну. Что мы еще можем сделать?», — заявила Эльмира Ахундова #.