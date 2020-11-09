Публикуя фейковые новости, армянская сторона пытается запутать наших граждан — Генпрокуратура

Армянская сторона, разгромленная на поле боя армией Азербайджана, создав в социальных сетях и на других цифровых платформах фейковые страницы, в том числе сайты, и публикуя там недостоверную информацию о ситуации на фронте, в частности, о военно-политической и оперативной обстановке, военной технике и ее передвижении, а также о вооружении, пытаются ввести в заблуждение наших граждан.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана. Было отмечено, что эти попытки скрыть успех азербайджанской армии от армянского населения, вызвать беспокойство у наших граждан — немедленно предотвращаются.

Очередной провокацией армянской стороны стало создание поддельного сайта «hamimiz.com».

На данном фейковом ресурсе опубликованы имена военнослужащих, якобы ставших шехидами и пропавших без вести, а также гражданских лиц, включая женщин.

Таким образом, было установлено, что указанный сайт служит интересам врага и призван вызвать тревогу среди нашего населения.

Генпрокуратура Азербайджана призывает всех глубоко понимать гражданскую ответственность, быть бдительными и не верить провокационной информации с таких фейковых сайтов и других СМИ. Ведомство также просит граждан сообщать правоохранительным органам о подобных сайтах. В настоящее время Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование по поводу этого фейкового сайта.