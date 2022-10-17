Правительство Уэльса заявило в воскресенье, что птичий грипп был обнаружен у домашней птицы на объекте в Англии. Об этом пишет The Guardian.

Присутствие высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 было подтверждено исполняющим обязанности главного ветеринарного врача Уэльса Гэвином Уоткинсом на месте происшествия. Это первый подтвержденный случай птичьего гриппа в Уэльсе с 1 октября.

Агентства здравоохранения Великобритании сообщили, что риск для здоровья населения от вируса очень низок, а агентства по стандартам пищевых продуктов заявили, что птичий грипп представляет очень низкий риск для безопасности пищевых продуктов.

Правительство Уэльса информирует, что вокруг зараженных помещений объявлена 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона наблюдения, чтобы ограничить риск распространения болезни.

Он добавил, что перемещение и скопление птиц в этих зонах ограничены, и все хозяйства, в которых содержатся птицы, должны быть задекларированы.

Владельцев птиц призвали сохранять бдительность и обеспечивать высокий уровень биобезопасности. Фермерам рекомендуется в первую очередь проконсультироваться с ветеринаром, если птица заболела, и если есть подозрение на птичий грипп.