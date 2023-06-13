«ПСЖ» не знал о нежелании Килиана Мбаппе продлевать контракт.

Ранее стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Как сообщил The New York Times источник, близкий к переговорам, руководство «ПСЖ» было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

По данным L’Equipe, катарские владельцы «ПСЖ» были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента. (sports.ru)