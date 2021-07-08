Защитник Серхио Рамос на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ».

Соглашение с испанцем, в конце июня покинувшим «Реал», рассчитано до 2023 года.

Рамос провел в мадридском клубе 16 лет и не договорился с ним о продлении контракта. До этого защитник выступал за «Севилью».

«ПСЖ» активно проводит летнее трансферное окно.

Серхио Рамос стал третьим крупным приобретением парижан этим летом.

Ранее состав команды пополнили Ашраф Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил «Интеру» около 70 млн евро, и Джорджиньо Вейналдум, перешедший в «ПСЖ» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

В скором времени парижане объявят о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Его контракт с «Миланом» истек 30 июня, он присоединится к «ПСЖ» в статусе свободного агента. (sports.ru)