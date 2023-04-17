В середине мая Россия может выйти из зернового соглашения, если Запад не снимет часть своих санкций. По мнению аналитиков рынка, в результате этого цены на пшеницу могут удвоиться.

По соглашению между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое было подписано 22 июля 2022 года и называется зерновой или продуктовой сделкой, Украине позволили вывозить свое зерно из портов взамен на то, что Запад снимет преграды с экспорта российской сельхозпродукции. На фоне этого соглашения удалось оптимизировать ситуацию с ценами и предложением зерновых на мировых рынках. Сейчас же Москва обвиняет ООН в игнорировании ее требований и угрожает не продлевать это соглашение после 18 мая, если не будет снята часть западных санкций.

Россия требует переподключить ее «Россельхозбанк» к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT; возобновить экспорт своей сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отменить ограничения на страхование и запрет на доступ к портам; восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса»; а также разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

На этой неделе в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует «зерновой коридор», а ситуация дошла до критической стадии. Проверки судов у побережья Стамбула приостановили, но после очередных переговоров 12 апреля инспекцию возобновили. В унисон российскому ультиматуму интересные события развернулись в связи с экспортом украинского зерна в западном направлении. Украинский зерновой импорт вдруг запретили Польша и Венгрия, аргументируя это тем, что из-за наплыва пшеницы на местных рынках упали цены и это привело к массовому недовольству фермеров и аграриев.

Как отмечает экономист Эльданиз Амиров, решение Кремля выйти из зерновой сделки выглядит как вполне осуществимое. «Россия требует взамен на пропуск украинского экспорта переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT, а также восстановления экспорта своей сельхозтехники — запчастей и сервиса, снятия запрета на доступ в порты. Не думаю, что США согласятся на эти условия. При этом выход РФ из зернового соглашения будет проблемным для обеих сторон. И компромисс здесь в целом возможен. Например, могут сохраниться отдельные ограничения — по части подключения российского банка к системе SWIFT и запрета на доступ в порты, но восстановлена ​​логистика по экспорту российской сельхозтехники».

Но возможен и другой, негативный сценарий. Скажем, стороны так и не смогут договориться и прийти к консенсусу. В таком случае Москва действительно выйдет из зернового соглашения это приведет к повышению цен на зерновые. Проблемы эти могут отразиться и на нашем рынке, поскольку РФ – ключевой экспортер зерна и пшеницы в Азербайджан. Но вся эта ситуация не может продолжаться долго, поэтому не ожидаю серьезного ее влияния на местный рынок», — говорит Амиров.

В продолжение этой темы экономист назвал государственную стратегию по пшенице одной из важных направлений правительственной политики с точки зрения достижения приоритетных целей продовольственной безопасности: «Стратегия по пшенице является главной в контексте правительственного курса на достижение продовольственной безопасности. Только за три месяца этого года в республику импортировано 95 процентов от показателя минувшего года. Точнее, за январь – март этого злака ввезли на 108 млн 758 тыс. долларов — 356 тыс. 147 тонн в денежном выражении», — сообщил он.

На данный момент пшеница на мировых рынках дешевеет по причине рекордного урожая зерновых в России. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, «высокий урожай оказался намного хуже недорода»:

«В результате как минимум 25 млн тонн пшеницы переходят остатки. Это гигантской остаток. Скажем, в Татарстане до сих пор в наличии аж 20% всех мощностей хранения. То есть склады и элеваторы заполнены. Зерно, возможно, уже может начинать «гореть», то есть пропадет. В любом случае — сыпать новый урожай некуда. Как следствие, ценник на зерно третьего класса (пищевое) упали в район 11,5 тыс. рублей за тонну. Это на грани или ниже себестоимости. По сути, это уникальный год, когда к концу сезона ценник ниже, чем в начале. Цены, по сути, обваливаются в область прямых убытков».

На этом фоне, говорит аналитик, не выбрана квота: «По двум причинам: огромная экспортная пошлина, что в условиях сверхурожая напоминает какое-то вредительство. И второе — никто не хочет вывозить и страховать российское зерно по понятным причинам, даже при отсутствии санкций. Никаких 60 млн тонн экспорта и близко нет. Не выбрана даже квота на 25,5 млн тонн. Кроме этого, сказывается нереально завышенный курс рубля. Высокий урожай во всем мире тоже сказался на очень низких экспортных доходах зерновиков».

Как отмечает Калугин, ценник на входящие ресурсы для нового сева из-за резко подорожавшей сельхозтехники и запчастей влечет за собой увеличение себестоимости нового урожая на 30-50%. При этом к новому сезону зернопроизводители сидят в убытках и затоваривании, и этот вопрос уже поднимается в Госдуме: «На что покупать ресурсы для сева — непонятно. Единственная надежда — недород в текущем году. Потому что еще один такой большой урожай поубивает очень многих производителей. Так как государство просто не имеет финансовых ресурсов ни на субсидии, ни на выкуп в зерновой фонд. Итого, огромный дефицит бюджетов. Переходящие остатки 26,57 млн тонн — или больше в 1,5 раза, чем в прошлом сезоне. Иначе говоря, почти 9 млн тонн — критически лишние».