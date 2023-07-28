Томаты занимают второе место в ненефтяном экспорте нашей экономики. С января по май этого года Азербайджан экспортировал томатов на сумму $91,5 млн.

Что касается местного рынка, то в Баку помидоры на базарах и уличных лотках стоят сейчас в среднем 0,5-0,8 маната за килограмм. В супермаркетах цена на них уже более маната.

Казалось бы, те, кто выращивают эту сельскохозяйственную культуру, не должны остаться внакладе. Но фермеры жалуются на то, что им непросто сбыть свою продукцию. Так, по сообщению хezerxeber.az, в селах Сарчувар и Вилаш Масаллинского района тонны помидоров гниют на полях. Местные фермеры говорят, что получили хороший урожай, но в плане реализации продукции имеются проблемы. «В настоящее время 30-килограммовый ящик помидоров реализуется за три маната. Однако покупателей нет даже при продаже килограмма за 10 гяпиков», — жалуются сельчане.

В Масаллинском государственном центре аграрного развития заявили, что основной причиной подобной ситуации является отсутствие в регионе мест хранения и комбината.

Согласно информации, в 2023 году в районе помидоры были посажены на 535 га, что на 10,5 га больше, чем в прошлом году.

Эксперт в области сельского хозяйства Мирджавид Гасанов в беседе с # отметил, что в этом году в некоторых регионах фермеры столкнулись с проблемами при выращивании помидоров.

«Дело в том, что в этом году дождей было много. Жара и влага способствуют развитию фунгусных (грибковых) заболеваний. После каждого дождя фермеры должны обрабатывать поля фунгицидными препаратами. К сожалению, у многих фермеров не хватает знаний в аграрной сфере, у некоторых же не хватает финансовых возможностей. В этом году те, кто выращивает садовые культуры, также столкнулись с такой проблемой, как гниль, из-за осадков», – сказал он.

Что касается проблем с реализацией, то, по словам Гасанова, дело в том, что помидоры, выращенные в открытом грунте, не идут на экспорт. Они продаются исключительно на внутреннем рынке. Только в прошлом году помидоры, выращенные в открытом грунте, были экспортированы в Россию, так как рынок там был не стабильным из-за войны с Украиной. Эксперт также подчеркнул, что на юге Азербайджана до сих пор не хватает холодильных складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что по некоторым данным, в стране производится в два раза больше помидоров, чем нужно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Часть продукции, конечно, экспортируется.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что мы действительно продаем немало помидоров за границу, преимущественно в Россию.

«Но не надо забывать, что на рынке помидоров большая конкуренция – Турция, Египет, есть определенные успехи у Узбекистана, да и сама Россия наращивает собственное производство сельскохозяйственной продукции. Так, израильтяне вложили в России большую сумму на строительство парников», – заявил он.

По его мнению, проблема в том, что фермеры перед тем, как посадить ту или иную сельскохозяйственную культуру, не задумываются, а куда они ее будут реализовывать. Они стремятся просто посадить как можно больше и надеются на лучшее, работая по старинке.

«В итоге, образуется излишек аграрной продукции. Того рынка сбыта, который есть сейчас, для существующего объема продукции недостаточно и не развита в должной степени глубокая переработка. Считаю, что овощная продукция, в том числе помидоры, должны перерабатываться в радиусе 80 км. Нужно больше консервных заводов. К тому же, те, кто занимаются парниковым бизнесом, захватили рынок, и фермеры не могут найти своего покупателя. Чтобы изменить ситуацию, нужны, например, административные меры, чтобы на каждом рынке были представители разных районов. Они будут отвечать за представленную из их региона продукцию, должна быть информация о сортах, о том, как они выращены. Сейчас покупатель не обладает никакой информацией. Есть проблемы с доставкой, хранением, доступом к рынку, в который просто так не войдешь. Министерство экономического развития, министерство сельского хозяйства в конце или в начале года должны давать информацию о потребности Азербайджана в той или иной продукции на год. И тогда фермер сможет примерно сориентироваться, сколько ему надо посадить и каким сортам лучше отдать предпочтение».

Экономист Рауф Гараев предлагает Министерству сельского хозяйства проводить регулярный мониторинг ситуации, учитывать мнение фермеров, выращивающих помидоры, а также мнение юридических лиц и экономистов.

«Также нужно наладить связи с перспективными для экспорта странами, развивать внутренний рынок, чтобы наша продукция была доступнее. Хочется надеяться, что Минсельхоз предпримет шаги, которые пойдут на пользу данной отрасли», – резюмировал он.

Чтобы решить проблему, нужно не только увеличить число холодильных камер для хранения сельхозпродукции в регионах, но и уменьшить плату за данную услугу, чтобы она была доступна всем фермерам, сказал экономист.