В Азербайджане цены на продукты питания растут почти с каждым днем. Властьимущие объясняют такое повышение требованиями рынка. Однако, по мнению многих экономистов, причиной роста цен являются нерадивые действия чиновников, ответственных за продовольственное обеспечение того или иного региона.

Так, в редакцию # обратился предприниматель из Шеки Арастун Мамедов, который торгует мясом. По словам Мамедова, их заставляют забивать скот в специальных пунктах.

До забоя скота животное должно пройти обследование у ветеринара. «За это ветеринару нужно заплатить два маната. После этого проводится забой скота. За это нам нужно заплатить еще 4 маната. Нам также нужно заплатить за доставку животных к пункту забоя скота.

Мы вынуждены повышать цену на мясо, чтобы покрыть наши расходы. Поэтому стоимость килограмма мяса на Шекинском рынке составляет 12 манатов», — сказал нам предприниматель.

Хотим отметить, что организацией пунктов забоя скота в Азербайджане занимается Агентство продовольственной безопасности. Мы попросили сотрудников пресс-службы этого ведомства прокомментировать высказывания Арастуна Мамедова.

Как сообщили редакции представители пресс-службы Агентства продовольственной безопасности, согласно распоряжению президента страны «О регулировании забоя скота» от 11 июня 2018 года, местные органы власти обязаны привлекать субъекты предпринимательства к созданию пунктов забоя скота, которые соответствуют современным ветеринарно–санитарным и санитарно–гигиеническим требованиям.

«Агентство продовольственной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения населения здоровой пищей. Для предотвращения заболеваний, передающихся путем употребления пищевых продуктов, особенно мяса, проводится ветеринарный осмотр скота перед забоем. А после забоя осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза забитого животного.

Объем суммы, взимаемой за проведение ветеринарного осмотра и ветеринарно- санитарной экспертизы, регулируется Законом «О государственной пошлине». Так как пункты забоя являются субъектами частного предпринимательства, определение стоимости предоставляемых ими услуг не входит в полномочия Агентства продовольственной безопасности. Агентство осуществляет лишь функции контроля и регулирования», — заявили нам сотрудники пресс- службы.

«О каких пунктах забоя скота, соответствующих современным ветеринарно–санитарным и санитарно–гигиеническим требованиям идет речь?» — задается вопросом предприниматель Арастун Мамедов.

По словам Мамедова, все пункты забоя скота в Шеки принадлежит отдельным чиновникам. «В этих пунктах царит полная антисанитария. Зачастую нам самим приходится проводить забой скота во многих пунктах, так как в них нет квалифицированных мясников», — сказал нам предприниматель. Как отметил Арастун Мамедов, никакой экспертизы после забоя в этих пунктах не проводится. «Поэтому никто не может гарантировать то, что в пищу жителей Шеки не попадает мясо больных животных», — сказал нам предприниматель…