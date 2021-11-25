Между министрами обороны Армении и Азербайджана уже установлена прямая связь с целью предотвращения инцидентов на армяно-азербайджанской границе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Facebook.

Он рассказал, что в ходе телефонных бесед с председателем Евросовета Шарлем Мишелем параллельно появилась новая инициатива: создание прямых коммуникаций между министрами обороны Армении и Азербайджана, целью которой станет попытка предотвращения инцидентов в пограничной зоне, передает EADaily.

«Насколько это будет эффективно — покажет время, но факт сам по себе надо считать очень важным. Я лично дал согласие на создание подобной связи и надо надеяться, что она поспособствует установлению стабильности в регионе», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что в прошлом контактов между министрами обороны никогда не было, подобное сейчас происходит впервые.

«Это получилось несколько импровизационно, когда мы пытались понять, что можем сделать с этими взаимными обвинениями в том, кто нарушил режим прекращение огня и т.д. И связь установлена, я ценю и это решение президента Азербайджана. Время покажет, насколько это будет эффективно», — заявил он.

Действительно интересно. Может эта инициатива как минимум поможет избежать любых стычек между вооруженными силами двух стран на всем протяжении границы? Если так, уже хорошо – можно будет покончить с человеческими жертвами год спустя после войны. А если контакт между министрами будет поинтенсивнее, то стороны смогут предотвращать и провокации, инициированные внешними силами – их вероятность исключать, к сожалению, нельзя. Как можно оценить значение появления такого контакта между военными министрами?

Своим мнением по этому поводу поделился с # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джеваншир Гусейнов:

— В принципе, сама идея позитивная. Плюс, напомню, что после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году, на линии соприкосновения вооруженных сил двух государств на первом этапе образовалось относительное затишье, перестрелок было меньше, и тогда тоже шел разговор о том, что налажена прямая телефонная связь – но не было конкретизировано, на каком именно уровне. Кто-то говорил, что между начальниками генеральных штабов двух армий тоже была какая-то связь.

В принципе, и в период Первой Карабахской войны, и потом в последующем тоже какие-то контакты, может быть не первых лиц в министерствах обороны, были. В общем, «горячая линия» всегда существовала, и в определенные моменты с ее помощью удавалось решать некоторые вопросы, в том числе об обмене пленными, телами погибших. Такие связи в определенный период поддерживались с помощью раций между командующими уже непосредственно войсковых объединений, дислоцированных близ линии соприкосновения.

Наивысший уровень контакта, между министрами обороны, естественно, способен предотвратить возможные провокации, и поможет предотвратить перерастание мелких стычек в более крупномасштабные боевые действия. Посмотрим. Но только на уровне министров такие вопросы, понятно, решаться не могут. На своем уровне они смогут обсуждать небольшие инциденты, столкновения, и какие-то провокации третьих сил. Однако, наверное, без реального переговорного процесса эта прямая телефонная связь между министрами обороны продлится недолго. Всё же уровень доверия между сторонами довольно невысокий. Поэтому просто контакт между министрами должен подкрепляться реальными дипломатическими переговорами, дипломатическими шагами.