Венесуэльский президент Николас Мадуро предложил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу возобновить прямой диалог для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом говорится в направленном Трампу письме Мадуро, которое было опубликовано в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

В письме Мадуро подчеркнул, что в течение первых месяцев второго президентского срока Трампа венесуэльская сторона всегда стремилась к прямому общению, чтобы рассмотреть и решить любые вопросы, возникающие между Каракасом и Вашингтоном. Поэтому для урегулирования любых разногласий необходимо поддерживать «прямую и откровенную коммуникацию» между правительствами двух стран.

Мадуро отверг обвинения властей страны в связях с наркотрафиком, назвав их абсолютно ложными и направленными против Венесуэлы, чтобы оправдать эскалацию вооруженного конфликта». Глава Боливарианской республики привел данные ООН, свидетельствующие о том, что Венесуэла не является страной — производителем наркотиков и борется с незаконным оборотом наркотиков на границе с Колумбией.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла является территорией, свободной от производства наркотиков, и страна, благодаря полиции и армии, не имеет отношения к наркобизнесу.

Президент Боливарианской Республики выразил признательность Трампу за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира и призвал Вашингтон гарантировать сохранение мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.