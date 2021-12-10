Я просто не знаю, сколько еще должна продолжаться эта затянувшаяся информационная провокация против Азербайджана, чтобы в нашей стране, действуя по примеру иных государств, запретили бы российское новостное агентство Sputnik. Главным редактором которого, напомню, является не скрывающая своей азербайджанофобии и туркофобии, давно уже нерукопожатная пропагандистка Маргарита Симоньян.

Привожу пример очередной такой информационной провокации против Азербайджана со стороны данного новостного агентства, точнее его армянского бюро. Итак, Sputnik-Армения бодро рапортует о том, что «учебная лаборатория беспилотных аппаратов будет открыта в ближайшем будущем в Степанакерте». О том, что речь идет про азербайджанский город Ханкенди, тут и слышать не хотят. А это уже — открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Вынужден напомнить, что Ханкенди и все иные населенные пункты, пока еще не находящиеся под контролем Азербайджана, в которых размещены российские миротворцы, являются такой же территорией нашей страны, как и все уже освобожденные в результате 44-дневной войны земли. Напомню также, что в июле президент Ильхам Алиев подписал указ «О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике», согласно которому была создана Карабахская экономическая зона (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы).

Как видим, Ханкенди, который Sputnik-Армения обзывает «Степанакертом», входит в Карабахскую экономическую зону. Но, армянский филиал российского новостного агентства, возглавляемого Марго Симоньян, этой большой любительницей рассказов о «зверствах» турок со слов своей покойной бабушки, проявляет неуважение и к указам президента Азербайджана. При этом, увы и ах, продолжает функционировать Sputnik-Азербайджан.

Какого, простите, многолетнего травянистого растения семейства капустных, то есть хрена?! Ведь Sputnik наряду с RT часто указывают в различных докладах западных организаций как орган пропаганды. И это действительно средство массовой пропаганды, средство дезинформации, средство навязывания зрителям той или иной страны российской версии событий, средство провокации, как это мы видим сейчас на примере неуважения к территориальной целостности Азербайджана и к указам главы нашего государства.

Есть же примеры санкций в отношении данного российского органа пропаганды. Вон, 29 марта 2016 года власти Латвии заблокировали сайт агентства Sputnik в национальной доменной зоне .lv, сославшись на постановления Совета ЕС «об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Кроме того, 10 июля 2019 года Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение о блокировке «с целью защиты авторских прав в интернете», решение приведено в исполнение 12 июля того же года. Тогда же, по жалобе литовского телеканала LRT, за нарушения авторского права решением Вильнюсского окружного административного суда был заблокирован сайт Sputnik на литовском языке.

Наконец, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили от Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии письмо с угрозами возбуждения против них уголовных дел на основании санкций ЕС, введенных в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц из-за событий в Украине, в числе которых члены руководства информационного агентства «Россия сегодня». С 1 января 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» прекратили трудовые отношения с редакцией по обоюдному решению.

То есть, прецеденты есть и нам нужно ими воспользоваться. Потому, что слишком долго уже Sputnik откровенно хамит. Неужели кто-то в России сомневается в способности отечественных СМИ отвечать аналогично, при этом не греша против исторической справедливости? Могут же азербайджанские журналисты называть Калининград так, как он назывался до оккупации со стороны СССР, то есть Кенигсбергом, а Южно-Сахалинск японским городом Тоехара.

Вот в СМИ Украины уже зачастую Россию называют Московией. Чисто технически и азербайджанские журналисты могут это сделать. Но зачем доводить до этого? Проще же тем, высоким чинам в РФ, что курируют все тамошние СМИ, в том числе и Sputnik, объяснить, насколько провокационна их информационная политика в отношении нашей страны. Проще, но вряд ли до этого дойдет. Потому, что в РФ все взаимосвязано. И Sputnik осуществляет информационные провокации во многих странах мира потому, что такая перед ним ставится задача. И тут, принимая все это за данность, понимаем и причину, по которой российские миротворцы раз за разом совершают провокации в отношении Азербайджана. То террориста, бросившего бомбу в азербайджанского военнослужащего передадут не нашей, а армянской стороне, то сквозь пальцы будут смотреть на то, как в Ханкенди планируют открывать учебную лабораторию беспилотных аппаратов.

Как заявил на пресс-конференции координатор школьных инженерных лабораторий ArMath Союза предприятий передовых технологий Армении (UATE) Седрак Варданян, об открытии лаборатории в Ханкенди договоренности уже есть, сейчас для нее готовят инструкторов. Далее планируется открыть такую же в Агдере. То есть, тоже на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев, которые никак не реагируют на происходящее. И их молчание является знаком согласия на очевидную и очередную провокацию против Азербайджана, частота которых во всю ширь и высь ставит вопросы о необходимости поднятия вопроса о досрочном выводе российских миротворцев с территории нашей страны.