Популярное Facebook-сообщество Azeri Home Chef уже третий год подряд проводит Неделю пакистанской кухни (Pakistani Food Week), приуроченную ко Дню независимости Пакистана, отмечаемого 14 августа.

В течение семи дней пользователи присылали фото и видео приготовленных блюд. Помимо самой еды и подробного рецепта участники делились интересными фактами о Пакистане, культуре и традициях этой страны. Двадцать работ прошли первый этап конкурса, а итогом второго этапа стало награждение 11 августа четверых победителей с участием сотрудников посольства Пакистана. Ими стали Тарана Алекберова, Аделина Рзаева, Мехрибан Алиева, Шафаг Шахвердиева и Тарана Мамедова.

В состав жюри входили супруга посла Пакистана в Азербайджане Шамуля Хайи и представительницы пакистанской диаспоры.

Основательница группы Azeri Home Chef и автор проекта Фахранда Гасанзаде сказала в беседе с #, что ей очень приятно проводить в третий раз Pakistani Food Week.

«Пакистан является братской страной для Азербайджана и проводя неделю пакистанской кухни мы способствуем углублению наших связей. Лично у меня за это время появилось много пакистанских друзей. Благодаря группе Azeri Home Chef многие узнали о популярных блюдах пакистанской кухни, обычаях и традициях этой страны. Я получила массу положительных эмоций от проведения конкурса, а посол Пакистана Билал Хайи был восхищен уменьем азербайджанских кулинаров. Мы намерены продолжать уже ставшей хорошей традицией проведение Недель пакистанской кухни. Отзывы пакистанских дипломатов только стимулируют наши успехи», — заявила она.

В качестве почетного гостя на мероприятии участвовал известный азербайджанский альпинист, покоривший высочайшие вершины в мире, Исрафил Ашурлы. Он был одет в национальную пакистанскую одежду и рассказал о своей любви к Пакистану, особенно местным горам.

Мероприятие завершилось развлекательной программой, в которой были продемонстрированы пакистанские и азербайджанские танцы.

Мина Гусейн, специально для #