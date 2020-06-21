Проведено первое мероприятие в рамках проекта “Сеть женщин из азербайджанской диаспоры”

По инициативе и при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой 19.06.2020 состоялась церемония онлайн-открытия проекта “Сеть женщин из азербайджанской диаспоры”.

В виртуальном мероприятии принимали участие около 50 активных азербайджанских женщин, представителей диаспоры и зарубежных гостей из 22 стран – США, России, Франции, Израиля, Нигерии, Германии, Австрии, Нидерландов, Польши, Канады Великобритании, Италии, Украины, Грузии, Финляндии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции и Азербайджана.

Открывая мероприятие, заведующий отделом Государственного комитета Вугар Мамедов приветствовал гостей и вкратце проинформировал их о проекте. Руководитель израильского проекта Momentum Бен Перри, участвовавший в церемонии в качестве гостя и спикера, выступил с презентацией и обстоятельно рассказал участникам встречи об упомянутом проекте. Отметим, что MOMENTUM является проектом, объединяющим женщин из еврейской диаспоры и осуществляющим связанную с ними многостороннюю деятельность.

В.Mамедов ознакомил участников с целью создания и планом действий сети. Женщины-члены диаспорских организаций, присоединившись из различных стран к открытию сети, высоко оценив новую инициативу Государственного комитета, пожелали женщинам из азербайджанской диаспоры успехов в дальнейшей деятельности. Председатель общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева призвала на виртуальном мероприятии всех наших женщин в мире к более тесному сплочению в борьбе за восстановление территориальной целостности Родины.

Известная пианистка, дирижер, композитор, заслуженная артистка Туран Манафзаде и проживающая в Вене певица, автор песен Карен Онидиа Дангер-Манафзаде великолепным выступлением подарили участникам хорошее настроение. В исполнении Туран Манафзаде прозвучали произведения, посвященные памяти погибших в Ходжалы женщин и детей, а также Дню Республики.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире через сеть социальных медиа.

Отметим, что проект “ Сеть женщин из азербайджанской диаспоры” начался в июне 2020 года по инициативе государственного комитета. Сеть создана для консолидации азербайджанских женщин, представленных в азербайджанской диаспоре, осуществляющих деятельность в различных сферах и входящих в различные возрастные группы. Цель заключается в том, чтобы женщины вносили вклад в формирование азербайджанской общины, осуществляли организованную деятельность. Данный проект является платформой, позволяющей делиться информацией, касающейся обмена опытом, правильного направления умений.