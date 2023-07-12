Соединенные Штаты не смогут процветать без защищенной Европы.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсе с речью, посвященной поддержке Украины.

По его словам, за прошлые годы трансатлантическое партнерство было выведено «на новые высоты, доказывая важность отношений Европы и США, которые выступают якорем глобальной стабильности».

«Мысль о том, что Соединенные Штаты могли бы процветать без защищенной Европы, не имеет под собой оснований», — заявил американский лидер.

Напомним, что в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит НАТО.