«Противостояние в Ливане: Анкара и Париж – это не самые главные игроки в борьбе за Бейрут»

Ситуация в Ливане остается крайне напряженной после взрыва в Бейруте. Сразу после взрыва в Ливан прилетел президент Франции, а с его отъездом в Ливане начались митинги, захваты разных министерств и, как итог, пошли большие отставки.

О том, что происходит в Ливане, к каким политическим процессам может это привести на Ближнем Востоке, рассказал # эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.

— Как видим процессы в Ливане после взрыва в Бейруте пошли несколько иным путем. Какие процессы сейчас там развиваются, и что можно ожидать?

— Взрыв в Бейруте вызвал ожесточенные протесты в стране и, самое главное, разочарование населения своей властью, он обострил отношения власти с обществом. Другой процесс — расследование взрыва, и интересно будет наблюдать, в какую сторону оно будет развиваться. За это расследование сейчас разразилась целая война между внешними силами и ливанскими властями. Не секрет, что когда Макрон прилетел в Бейрут, он заявил о том, чтобы расследование велось международными силами, то есть предложил передать расследование в руки международных сил. Президент Ливана Мишель Аун несколько раз четко сказал «Нет». И вот тема о том, кто будет вести расследование, и кто будет следить за процессом, тот и станет важнейшим актором в ливанской политике.

С другой стороны сейчас стоит вопрос переформатирования ливанской власти. После взрыва встал вопрос о состоятельности премьер-министра Хасана Диаба и его правительства. От него ожидают преодоления последствий взрыва, и как он будет решать социально-экономический кризис в Ливане, который продолжается уже несколько лет. Однако от него также ждут объявления о досрочных парламентских выборах. Он уже об этом заявил сам, но от него требуют, чтобы выборы были по новому закону, а за него еще в парламенте не проголосовали. Квотный принцип этно-конфессионального распределения власти не устраивает многих протестующих.

Я не уверен, насколько от этой конфигурации готовы отказаться главные политические кланы в Ливане. Поэтому борьба за следующие выборы будет очень серьезной. Фактически уже сейчас можно сказать, что в Ливане началась предвыборная кампания, и то, что посты потеряли ряд министров и шесть депутатов, это все неслучайно. Это не просто отставки, это попытка спасти свою репутацию, а также спровоцировать тренд и провести досрочные выборы.

— Насколько данная ситуация связана с визитом президента Франции?

— Я думаю вся эта ситуация напрямую связана. Как раз визит президента Франции неслучаен, он приехал решить сразу несколько вопросов. Во-первых, с точки зрения собственной репутации. Напомню, Макрон шел к власти с лозунгом «вернуть Франции былое влияние». Под «влиянием» он имеет в виду, в первую очередь, влияние в своих бывших колониях. При Макроне Франция сильно активизировалась в Африканском направлении, а также в направлении франкофонии, в том числе в Армении и Ливане. Ливан был бывшей колонией Франции и для него важно восстановление своего влияния в этом государстве. Его визит должен был служить этой цели.

Во-вторых, когда он приехал в Ливан, он передал властям список политических требований от коллективного Запада. Якобы, в списке была указана нейтрализация движения «Хезболла», которое не устраивает многих западных лидеров, особенно США. Запад в них видит угрозу и союзников Ирана. Как я понимаю, они пытаются привязать гуманитарную помощь Ливану к уступкам по «Хезболле». То есть ливанцы должны ограничить влияние «Хезболлы» в политике Ливана, а в идеале убрать их из политики вообще. В обмен на это они получат финансовую помощь, которую они так хотят и гуманитарную помощь для того, чтобы преодолеть последствия взрыва. С другой стороны, если посмотреть на чиновников, которые подали в отставку, то они так или иначе завязаны на Запад. Сразу же после визита Макрона патриарх Маранитской церкви, а она до сих пор сильно завязана на Франции со времен колонии, Бишара Райи призвал правительство к отставке. Поэтому все эти процессы связаны с визитом Макрона, просто мы еще не знаем все подробности.

— Можно ожидать противостояния между Францией, Турцией и Ираном за влияние в этой стране?

-Я думаю можно ожидать противостояния не только между Францией, Турцией и Ираном. Я думаю, можно ожидать противостояния ряда стран в регионе, потому что Анкара и Париж – это еще не самые главные игроки в борьбе за Бейрут. Если мы говорим о последних 20 лет, я бы отметил, что гораздо более сильным остается влияние США, Израиля, Ирана, арабских монархий и только уже потом Турция и Франция. Приезд в Бейрут в эти дни турецкой делегации во главе с вице-президентом Фуадом Огтаем был весьма примечательным. Потому ожидаю соперничества между всеми региональными игроками.