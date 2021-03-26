Противоборство США и России рикошетом бьет по странам постсоветского пространства – Максим Сучков

Противоборство США и России рикошетом бьет и дальше будет бить по странам постсоветского пространства, таким мнением поделился с # российский американист Максим Сучков.

По его словам, к постсоветскому пространству сейчас будет прикован особый геополитический интерес как со стороны США, так и со стороны России.

«Куратором по делам постсоветского пространства в Госдепе является Виктория Нуланд, а ее мы уже помним по украинским событиям. Сейчас США намерены реанимировать свои союзы и усилить свои позиции во всем направлениям, в том числе и на постсоветском пространстве. В этом смысле они будут усиливать свое влияние в Грузии и Украине, в странах, которые желают стать членами НАТО», — сказал аналитик.

Сучков также добавил, что американцам нужно действовать не только против России, но и против Китая. «Вашингтон намерен усиливать свои позиции также и в Центральной Азии, где сейчас вполне плотно уселся Пекин», — добавил он.

Говоря о карабахском конфликте, Сучков сказал, что в Вашингтоне большинство мозговых центров не одобрили то, что Россия усилила свое политическое влияние в регионе.

«Они считают, что вхождение России в регион временное и оно оговорено в подписанном Трехстороннем заявлении. С другой стороны, американцы считают, что эти договоренности держатся за счет, в том числе, и Турции, и она имеет свои интересы в этом регионе. Поэтому им проводить свою линию в этом регионе, которая будет противоречить американским интересам, не получится», — подчеркнул он.

Говоря о российско-американском противоборстве, эксперт сказал, что это логическое продолжение событий 10-11 летней давности.

«После того, как «перезагрузка» Медведева и Обамы потерпела крах, та инерция по нисходящей, которая была задана в период Обамы, она продолжается. Стороны сейчас подошли к финишу, т.е. повестка, по которой Россия и США работали в советское время и первые 20 лет после распада СССР, во многом себя исчерпала», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, сейчас вопросы стратегической безопасности, которые является хребтом в двухсторонних отношениях, пока сохраняются, но даже они начинают качественно меняться.

«Вопросы кибербезопасности, вопросы Космоса и прочие вопросы нуждаются в обсуждениях и договоренностях, которые будут регламентировать новые правила игры. Кризис 60-х годов, когда стороны дошли до предела и мир был на грани ядерных столкновений, возможен и сейчас. Только после этого стороны начнут разговаривать друг с другом, и пойдет «рязрядка»», — считает аналитик.

Комментируя вероятность отключения России от системы SWIFT, эксперт отметил, что российская экономика сильно интегрирована в мировую экономику и поэтому тут возникнет много рисков.

«Грубо говоря, российская экономика — это не иранская экономика. В России присутствует огромный американский капитал, и рынки сильно завязаны с Россией. Но атмосфера становится настолько токсичной, что в теории исключать это невозможно. Я думаю, что пока это маловероятно, но на каком-то этапе возможно. Нужно понимать, что напряженность в отношениях США с Россией несколько отличается от таковых между США и СССР. Тут нет идеологической борьбы между странами и навязывания друг другу образа жизни. Для России важна девестернизация международных отношений», — резюмировал он.