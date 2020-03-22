Против увольняющих работников без обоснования работодателей будут приняты серьезные меры

Министерство экономики, министерство труда и социальной защиты, Национальная организация предпринимателей (работодателей) и Конфедерация профсоюзов Азербайджана распространили совместное уведомление для работодателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и связи министерства труда и социальной защиты, до сведения работодателей доводится, что наряду с обеспечением поддержки предпринимателям для снижения отрицательного воздействия пандемии на бизнес среду, в тоже время будут приниматься серьезные меры в связи с работодателями, которые злоупотребляют существующими условиями и увольняют работников без обоснования.

| 2020-03-22T22:25:46+00:00 22 марта 2020, 22:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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