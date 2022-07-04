Спецкомитет Конгресса, расследующий имевшее место в прошлом году нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий, может направить в Министерство юстиции несколько рекомендаций о предъявлении уголовных обвинений бывшему президенту, заявила заместитель председателя комитета Лиз Чейни.

В интервью ABC Чейни также сказала, что Минюсту нет необходимости ждать, пока специальный комитет Палаты представителей вынесет официальную рекомендацию о предъявлении обвинений, чтобы предпринять действия против Трампа.

На вопрос о том, показали ли слушания комитета, что судебное преследование Трампа целесообразно, Чейни ответила: «В конечном счете это решит Министерство юстиции».

Лиз Чейни, один из двух республиканцев в составе комитета, возглавляемом демократами, сказала, что комитет вынесет решение о том, следует ли направить в Министерство юстиции требование о выдвижении обвинений против Трампа.

«Министерство юстиции не обязано ждать, пока комитет примет решение о возбуждении уголовного дела. Уголовных дел может быть несколько», – сказала Чейни.

Еще ни разу за всю историю страны уголовные обвинения не выдвигались против действующего или бывшего президента США. (Голос Америки)