Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

Участники беспорядков в Окленде (штат Калифорния) устроили вечером в субботу пожар в здании суда округа Аламида. Как сообщил на своей странице в Twitter местный полицейский департамент, протестующие бросали фейерверки в стражей порядка и разбивали окна в окрестных домах, передает ТАСС.

«Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этой области», — заявили в правоохранительных органах.

Как указывает полиция, в субботних протестах в Окленде в общей сложности приняли участие порядка 700 человек. Они совершали акты вандализма, в центральной части города фиксировались локальные возгорания. Отмечается, что несколько демонстрантов были задержаны.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.