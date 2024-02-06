Полиция Стамбула провела задержания участников вооруженного нападения на здание суда. Во дворце правосудия задержаны, по меньшей мере, 3 человека. В Стамбуле в общей сложности задержаны 34 человека . Об этом сообщил глава Минюста Турции Тунч.

Один из задержанных идентифицирован как один из готовивших теракт в городе Адана на юге Турции в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием 11 кг взрывчатки.

Отметим, что сегодня пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания дворца правосудия в районе Чаглаян.

Об этом сообщил в X глава МВД Турции Али Ерликая.

«Сегодня в 11:46 (12:46 по Баку) была предпринята попытка нападения на контрольно-пропускной пункт у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Двое нападавших, женщина и мужчина, ликвидированы. Пострадали пять человек, в том числе трое полицейских», – написал он. (TRT Haber)