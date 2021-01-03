«Проснувшиеся» бывшие: с чем связана их синхронная активизация?

Перефразируя известное лермонтовское выражение, вынужден констатировать, что все это было бы смешно, когда бы не было так мерзко. О чем я? О совершенно очевидной тенденции последних дней, когда некоторые бывшие чиновники разного уровня, позорно вышвырнутые со своих должностей, пытаются примазаться к исторической победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

К примеру, решил напомнить о себе экс-помощник президента Азербайджана Али Гасанов. На своей странице в Фейсбук, кстати открытой только после того, как над головой Гасанова начали сгущаться тучи, он заявил, что в результате великого единства азербайджанского народа наша доблестная армия освободила в 2020 году Карабах, наши земли, которые 27 лет стонали под пятой армянских захватчиков.

Нет, слова были правильные. Но кто их озвучил? Если бы эти речи прозвучали из уст кого-то из военачальников или солдат, которые освобождали Шушу, Лачин, Кяльбаджар, Физули, Гадрут и иные наши населенные пункты, мы бы только стоя аплодировали ораторам. Имеют моральное право на это и те, кто активно участвовал в информационной войне с армянской стороной на протяжении всех 44 дней великого противостояния. А вот Али Гасанову стоило бы, как бы это сказать помягче, поменьше высовываться. Потому, что он никак не участвовал в этой информационной войне. Да и не мог он в ней участвовать, ибо с позором был послан в отставку со всех занимаемых постов. И это была справедливая оценка бездарной деятельности того, кто на протяжении многих лет курировал всю отечественную прессу. Именно он виноват в ее нынешнем плачевном состоянии. Именно он поддерживал бездарностей, интриганов, оказывая давление на действительно талантливых и состоявшихся журналистов. Имя Гасанова упоминается в контексте коррупционных скандалов.

И этого интригана некоторые отечественные СМИ, не постеснявшись опубликовать новогоднее поздравление позорно уволенного, называют «известным общественно-политическим деятелем»! Это не просто не смешно. Это мерзко. Увы, не только это. Решил о себе напомнить и вчерашний «верный оруженосец» Али Гасанова, одноразовый депутат Милли Меджлиса, глава Совета прессы Афлатун Амашев. На сайте Haqqin.az вышла его, если так можно выразиться, статья под названием «Собака Мурсала, союзник Ельцина и когти волка». Поразительно, ибо Амашев, как прекрасно помнят все те, кто видел его «работу» в Азертадж, никогда не обладал способностью к грамотному и без посторонней помощи написанию текстов. Это вообще — кричащая серость и посредственность, возвышенная исключительно таким интриганом, как Али Гасанов. Неудивительно, что закат Афлатуна пришелся на период опалы его покровителя.

Кстати, сам текст Амашева на указанном выше сайте — это что-то с чем-то. Начав с детских воспоминаний о селе Фахралы Борчалинского края, где Афлатун вырос и проводил лето на горных пастбищах, он решил поведать читателям о том, как некий Мурсал-киши привел в дом дворнягу — трусоватую, с вечно поджатым хвостом от страха, питающуюся исключительно объедками. Потом оказалось, что у этой трусливой псины прорезался голос. Чувствовалось, что она обретает уверенность и уже видит себя членом стаи, а может, и ее вожаком. В один прекрасный день сельчане заметили, что другие псы стали сторониться собаки Мурсала. Нападать на других собак, претендовать на лучший кусок при раздаче корма стало для нее обычным поведением.

Вначале, я не понял, к чему это вдруг Амашев решил поведать миру об этом периоде своего босоногого детства. Возможно пользу Афлатуну, признавшись, что даже заподозрил в этих его строках нечто вроде эзопова языка, аллегории с элементами раскаяния о периоде работы в тандеме с Али Гасановым. Но, как оказалось, Амашев все же написал все это, как ему показалось, в логической привязке к итогам нынешней войны.

«Но пришло время, и мы сразились один на один. 44 дней оказалось достаточно, чтобы развеять всю спесь и гордость, внушаемую армянскому народу столетиями. И такое поражение армян тоже приводит к аналогии с историей из детства», — подчеркивается в его опусе. Как видим, и себя Афдатун записал в ряды сражавшихся с армянами. Хотя о его подвигах, хотя бы в информационной войне, невозможно вспомнить. В любом случае, важна тенденция. Мы видим, как не только Али Гасанов и его «верный оруженосец» пытаются примазаться к итогам великой Победы.

Наконец, интервью «Радио Свобода» дал бывший глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Лично я, ознакомившись с текстом этой беседы, так и не понял, зачем экс-глава МИД вообще решил напомнить о себе. Не было в его ответах ничего, что бы дало основание сожалеть о его отправке в отставку. Более того, Мамедъяров должен был понимать, что спросят его про американскую квартиру за 4 миллиона. И таки спросили. А ответ был кошмарный, рассчитанный не пойми на кого. «До того, как стать министром, с 1983 года работал в системе МИД. 12 лет я работал в США», — заявил он. И что? Все это должно нас уверить в возможности заработать столь много, что 4 миллионов на квартиру в США не жалко?!

Тут два варианта. Или Мамедъяров соврал, или он работал в МИД и в США под фамилией Ротшильд или Рокфеллер. В любом случае, лучше бы он и дальше сидел на даче. Так хоть иллюзия была, что МИД АР возглавлял пусть и пугливый и бесхребетный, но неглупый человек. Хотя, может вся необходимость в его интервью состояла в желании Эльмара-муаллима поблагодарить российских миротворцев. «Спасибо России, она предоставила своих солдат», — отчеканил Мамедъяров.

И уже спустя пару дней после этого выступления нашего экс-главы МИД, мы все увидели, как российский солдат-миротворец поднимает бокал со словами «мы с вами», обращенными к остаткам карабахских сепаратистов. Сама эта фраза означает выход за рамки нейтралитета. Это переход на армянскую сторону. На сторону не разорившихся армянских боевиков, на сторону мечтающих о военном реванше сепаратистов. И их, получается, благодарил Эльмар Мамедъяров…

Все это действительно могло бы быть смешно. Но оказалось очень мерзко. Потому, что как-то синхронно решили напомнить о себе все те, при ком Азербайджан не знал победы над Арменией. Она, военная, дипломатическая и информационная победа, произошла после того, как своих постов лишились Али Гасанов и Эльмар Мамедъяров, как депутатом ММ перестал быть Афлатун Амашев. Совпадение? Не думаю. Впрочем, даже если это и так, менее мерзко от наблюдения за выкрутасами бывших списанных, не становится.