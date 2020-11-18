Проснулись два сопредседателя…

По итогам состоявшихся в Париже переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом США и Франция заявили, что ждут подробностей о роли Турции в последних событиях вокруг Карабахского конфликта.

Выяснилось, что эти страны придерживаются одной точки зрения — они по-прежнему привержены своей роли сопредседателей процесса Минской группы. В заявлении двух МИДов говорится, что они признают — действия, предпринятые Россией, привели к прекращению огня, которое действительно держится на протяжении недели. Но при этом, у них остается много вопросов, в частности, о параметрах заключенного соглашения, включая роль в этом Турции.

Очнулись, называется. И вдруг вспомнили, что они тоже посредники. Что это вообще за выступление, интересно, какой смысл за ним кроется? И есть ли какие-то намерения в отношении создавшейся ситуации у Парижа и Вашингтона?

Вот как комментирует происходящее # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Дело в том, что США и Франция, кроме того, что являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, это также страны-члены НАТО. И в рамках Североатлантического блока у них есть возможность для политического и, естественно, военного диалога.

И в рамках политического диалога руководства этих стран могут спросить у самой Турции, какова роль Анкары в урегулировании, и как будет строить Турция свои подходы к деятельности в рамках миротворческой миссии.

Судя по всему, поскольку у Франции и, в меньшей степени, у США продуктивный нормальный диалог с Анкарой нарушен (за что винить надо больше сами эти государства), они и ставят такие странные, умозрительные вопросы. Кому они их адресуют – непонятно.

Может, они ждут, что Россия будет объяснять Франции и Соединенным Штатам, в чем роль члена НАТО Турции в постконфликтном устройстве региона? Сегодня политическая реальность предстает в несколько искаженном виде, потому что вот эти государства – Франция и США в свое время не проявили принципиальности в разрешении конфликта, заняли отстраненную позицию. Фактически, основным модератором переговорного процесса на протяжении длительного времени выступала Россия, а Вашингтон и Париж довольствовались эпизодическим включением в процесс карабахского урегулирования, и то скорее больше для того, чтобы зафиксировать свою роль в нем, чем артикулировать свои интересы в нашем регионе. То есть, конечно, какие-то интересы у них тут есть, но защищать и отстаивать их в рамках нагорно-карабахского урегулирования они, видимо, не собирались.

Парижу и Вашингтону стоило бы, наверное, поучиться у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который еще на стадии активизации военной компоненты конфликта проводил встречи с турецким руководством, прояснял отношение Турции к конфликту и к постконфликтному устройству. Если США и Франция хотят уточнить моменты, связанные с ролью Турции, они могли бы позвонить и узнать хотя бы у Столтенберга.

Эта ситуация говорит о том, в каком плачевном положении находится координация интересов между самими членами НАТО. Кстати, как неоднократно отмечали и эксперты, и сами трезвомыслящие политические деятели на Западе, Турция располагает очень серьезным, значительным потенциалом, в том числе в свете реализации интересов НАТО в регионе. Однако страны НАТО оказались не готовы этим воспользоваться, не посчитали, что интересы Турции здесь достаточно серьезны. Наоборот, в лице Франции вставляли палки ей в колеса. И в конечном итоге проспали нынешнюю ситуацию.

Я думаю, ни в Москве, ни в Баку, тем более ни в Анкаре не будут никого ставить в известность, объяснять, посвящать в детали договоренностей. Это суверенное право самих этих стран решать вопросы, связанные с проведением внешнеполитической линии. Конечно, Кремль может поставить в известность других сопредседателей МГ, как своих коллег, о том, на каком этапе находится урегулирование теперь, в свете сложившейся ситуации – для того, чтобы каким-то образом продолжить процесс в рамках ОБСЕ. То есть, фактически и Парижу, и Вашингтону придется иметь дело с реальным положением вещей.

И потом, здесь надо отметить, что Турция является членом МГ ОБСЕ. Если для двух сопредседателей – Франции и США, это является каким-то открытием, то это тоже их проблемы – надо было хорошо читать базовые документы и понимать, что у Турции есть свои интересы, которые она может реализовать, в том числе используя формат МГ ОБСЕ.

И не все в порядке с ролью самой Франции. Если они уже откровенно выступают в качестве адвокатов Еревана, то им вообще в МГ делать нечего. Их руководство абсолютно нарушает принцип беспристрастности, который обязаны исповедовать сопредседатели. Поэтому, если Франция не пересмотрит свое отношение, ей видимо надо уходить с позиции непосредственного посредника.