Переговоры с делегацией партии DEM, которая встречалась с находящимся под арестом лидером террористической организации РКК Абдуллой Оджаланом, отложены.

Как передает АПА, об этом сказал журналистам министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Переговоры отложены в связи с инфарктом, который перенес сопредседатель партии DEM Сырры Сюрейя Ондер и его госпитализацией.

Ранее находящийся в заключении лидер террористической организации РКК Абдулла Оджалан обратился к своим сторонникам с письменным обращением сложить оружие.

Лидер РКК Абдулла Оджалан 26 лет содержится в тюрьме на о. Имралы. В феврале 1999 года он был задержан в Кении в результате операции, проведенной турецкой разведкой, и доставлен в Турцию. Его приговорили к смертной казни, но позже приговор заменили пожизненным заключением.