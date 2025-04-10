Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с делегацией прокурдской Партии равенства и демократии народов Турции (DEM Parti), члены которой сыграли ключевую роль в недавних мирных переговорах с заключенным в тюрьму лидером курдских террористов Абдуллой Оджаланом.

Встреча в четверг в президентском комплексе в Анкаре, в которой приняли участие заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эфкан Ала, глава разведки Турции Ибрагим Калын и высокопоставленные курдские политики Первин Булдан и Сырры Сюрейя Ондер, длилась чуть менее 90 минут. Это была первая прямая встреча Эрдогана с представителями курдских политических групп за 13 лет.

Встреча последовала за визитами Булдана, Ондера и ветерана, курдского политика Ахмета Тюрка к Оджалану в тюрьму в рамках мирных переговоров, направленных на урегулирование вооруженного конфликта между Турцией и запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

В результате Оджалан в феврале обратился к своей группе с историческим призывом сложить оружие и объявить о самороспуске — знаковое послание, которое было публично зачитано в Стамбуле.

В своих первых комментариях после встречи Ондер охарактеризовал ее как «очень позитивную» и выразил возросшую надежду на будущее, в то время как Булдан назвала ее «очень продуктивной» и сказала, что мирный процесс «продвигается хорошо».

Между тем, Ала сказал, что, по его мнению, до сих пор не было никаких неудач или колебаний в мирном процессе, выразив надежду, что значительный шаг в отношении сложения оружия РПК будет сделан к концу апреля.

Ожидается, что делегация Партии равенства и демократии попытается снова посетить Оджалана после встречи с Эрдоганом.

Основанная Оджаланом в 1978 году, РПК вела многолетнюю войну на преимущественно юго-востоке Турции. Турция и ее западные союзники считают эту группу террористической организацией.

75-летний Оджалан отбывает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение на острове Имралы с момента своего ареста в Найроби в феврале 1999 года.

С момента его задержания предпринимались различные попытки прекратить кровопролитие, вспыхнувшее в 1984 году и унесшее более 40 000 жизней. Последний раунд переговоров провалился из-за бури насилия в 2015 году.