Прошла подготовка к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне

Прошли подготовительные тренировки к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне.

Как сообщает АПА, во время подготовки на площади Азадлыг были продемонстрированы военные трофеи, захваченные азербайджанской армией.

Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов сообщил, что на параде, который состоится 10 декабря, будут продемонстрированы гаубицы, минометы малого, среднего и крупного калибра, танки, БМП, захваченные у противника в ходе войны.

В то же время на параде будут продемонстрированы системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.