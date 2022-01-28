Высшее образование в нашей стране многими рассматривается как жизненная необходимость, несмотря на то, что многие выпускники вузов не могут найти работу по специальности и вообще какую бы то ни было квалифицированную работу. Для многих принципиальное значение имеет не просто диплом, но и его цвет. Кто-то корпит над учебниками день и ночь, а кто-то платит за «отлично», чтобы получить заветный красный диплом. По традиции некоторые считают, что такой диплом даст им преимущества при трудоустройстве, но это не так.

Сабина А. – обладатель красного диплома. Получила она его своими силами, благодаря трудолюбию. Мысль о том, что она может получить на экзамене не самый высокий балл, увеличивала уровень предэкзаменационного стресса. Но когда заветный диплом оказался у нее в руках, особой гордости она не испытала. Такой же диплом был и у некоторых других выпускников, которые не знали элементарных вещей. Они, кстати, потом, хорошо устроились в жизни, но — благодаря связям, а не красному диплому. Сама же девушка смогла найти работу не сразу, хотя постоянно отслеживала объявления о трудоустройстве, отправляла CV в компании, где были вакансии, ходила на собеседования.

«Цвет моего диплома никого из потенциальных работодателей не интересовал, да и вообще про образование на собеседовании спрашивали мельком. Требований предъявляли много, а зарплату предлагали мизерную. Работу по профилю и с нормальной зарплатой я в итоге нашла, но мне ее предложила знакомая. Конечно, о том, что я стремилась получить и в итоге получила красный диплом, не жалею, потому что за ним стоят мои знания. Но некоторым предметам, возможно, и не стоило уделять такого внимания, они все равно не нужны ни в моей повседневной жизни, ни в моей работе. Лучше бы вместо этого я потратила время на изучение еще одного иностранного языка», – говорит она.

По поводу красного диплома в соцсетях высказался ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов. Он отметил, что в настоящее время преимущества у красного диплома отсутствуют. По его словам, в советское время выпускникам, отвечавшим определенным требованиям, вручались красные дипломы (дипломы с отличием), и тогда красный цвет имел особое значение. Такой диплом свидетельствовал об определенном превосходстве его обладателя над другими. Сегодня он не дает никаких преимуществ на рынке труда. Борьба не за приобретение навыков, а за оценки создает у студентов неверную мотивацию, тем не менее красный диплом все еще выдается, сказал А.Мурадов.

Эксперт в области образования Сабина Алиева отметила, что как у красного диплома, так и у школьных аттестатов с отличием, прежнего престижа нет. Это связано с тем, что мы перешли на другой формат образования, и в нем на сегодняшний день сочетаются разные системы. Единственное, где красный диплом дает какие-то привилегии, это при поступлении в докторантуру. Но большие преимущества сейчас дает хорошее знание английского языка.

«За рубежом нет такого понятия, как диплом с отличием. Цвет диплома ни для Азербайджана, ни для Европы, ни для Америки ничего не меняет. Раньше те, кто оканчивали школу с отличием, поступали в вуз без экзаменов. Возможно, стоило бы подумать о возрождении такой практики. А тех, кто оканчивают бакалавриат с красным дипломом, освободить от вступительных экзаменов в магистратуру или предоставить какие-то льготы. Те, кто оканчивают магистратуру с отличием, могли бы в свою очередь поступить в докторантуру без экзаменов. Возможно, это увеличит мотивацию студентов, однако главное, чтобы за отметками стояли знания. Но сейчас ничего такого не рассматривается, и обладатели красных дипломов продолжают учебу на тех же основаниях, что и те, у кого дипломы синие», – говорит она.

По идее обладатели красных дипломов должны рассчитывать на хорошую работу, но надежды и реальность не всегда совпадают. Эксперт подчеркнула, что работодатель должен доверять вузам, чтобы авторитет красных дипломов имел значение на рынке труда. А это означает кардинальное изменение учебных программ, и важна связь между вузами, государственным фондом социальной защиты и работодателями.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил, что красный диплом – своеобразный знак качества, который показывает, что студент все годы в вузе хорошо учился. Но каких-то преимуществ при устройстве на работу он не дает, и это не привилегия, однако ликвидировать его не нужно.

«Вообще же, система образования должна измениться в соответствии со стратегией образования 2013 года. Мы должны реализовать личностное и компетентностно-ориентированное образование. Например, выпускник Гарвардского университета везде будет принят на работу, потому что все знают, какого качества компетенции прививаются его выпускникам. Какой вуз считается престижным? Не тот, где у выпускников больше красных дипломов, а тот, окончив который выпускники быстро адаптируются к трудовой деятельности и полноценно начинает работать. У нас же выпускник на работе только начинает доучиваться, а то и переучиваться. Например, от молодого учителя, начинающего свою трудовую деятельность, в нашей стране часто можно услышать: «Я еще неопытный, я научусь». Но его надо было всему научить, когда он учился в вузе», — подчеркивает заслуженный учитель.