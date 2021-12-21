В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фикрета Гарибова завершается судебный процесс по делу скандального видеоблогера Аты Абдуллаева, сообщает «Туран».

Сегодня прокурор предложил приговорить Абдуллаева, который обвиняется в вымогательстве путем угроз, к 9 годам лишения свободы.

Адвокат подсудимого заявил, что не готов к выступлению и судья назначил следующее заседание на 28 декабря.

Согласно обвинению, Абдуллаев вымогал деньги у чиновников и предпринимателей, угрожая опубликовать в соцсетях компрометирующую информацию.

Абдуллаев известен, как провокатор. Он регулярно затевал публичные потасовки. В результате одной из таких провокаций два года назад к исправительным работам был приговорен оппозиционный журналист Тазахан Мираламли.