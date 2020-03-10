Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств. При этом РФ передавала данные голландской стороне, что признала ранее в понедельник и сама прокуратура Нидерландов.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

«Заслуживают благодарности многие следователи, эксперты и другие стороны, которые в течение последних нескольких лет терпеливо и неустанно работали над расследованием этого дела. Это исключительно сложное расследование — в том числе из-за вооруженного конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели», — сказал прокурор на заседании. (РИА Новости)