15 февраля около 22 часов в Гейгельскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве на территории района Джавидана Мамедова 2002 года рождения.

Как сообщили # в прокуратуре Гейгельского района, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что знакомый потерпевшего Джалал Апиев 1999 года рождения умышленно убил Джавидана Мамедова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Гейгельского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Джалал Апиев был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.