Генеральная прокуратура страны обнародовала 19 апреля информацию о ходе повторного расследования фактов ареста и пыток в мае-июня 2017 года группы военнослужащих в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах.

Эти действия повлекли за собой смерть и иные тяжкие последствия большой группы военных.

Всего по уголовным делам до сегодняшнего дня в целом выявлено 397 потерпевших. За прошедший период были выявлены и признаны потерпевшими еще 280 лиц, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям.

Виновными в противоправных действиях, включая пытки и превышение полномочи признаны военнослужащие: Нифталиев Рашид, Микаилов Руслан, Машиев Сенан, Гахраманов Джабир, Азизов Полад, Алиев Эльчин и Мамедов Интигам.

Они привлечены к уголовной ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК. Все они арестованы. В розыск был объявлен Азизов Полад, скрывавшийся от следствия.

Уже осужденному Агаеву Фуаду предъявлено обвинения по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 Уголовного кодекса.

*7 мая 2017 года Генпрокуратура, Служба госбезопасности, Минобороны и МВД Азербайджана сообщили о задержании группы военнослужащих и гражданских лиц за шпионаж в пользу спецслужб Армении.

К следствию были привлечены сотни военных и гражданских лиц. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 274 (государственная измена) УК. Задержанные были приговорены к различным срокам лишения свободы. Однако вскоре стало известно, что на следствии не менее 11 военных были убиты в результате пыток. Позже четверых убитых оправдали, а сфабриковавших против них обвинения следователи были приговорены к различным срокам тюремного наказания.

18 декабря 2021 года генпрокуратура заявила о возобновлении уголовного производства по «Тертерскому делу». (Turan)