Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем — 7-11 градусов тепла, в Баку ночью — 2-4, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла, в горах ночью — 1-6, на высокогорных территориях — 10-15 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.