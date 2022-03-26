В Баку и на Абшеронском полуострове 27 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем — 12-17° тепла. В Баку ночью — 4-6°, днем — 14-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако вечером местами ожидаются осадки, в горных районах снег. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем — 13-18° тепла, в горах ночью — 2-7°, в высокогорье — 10° мороза, днем — 2-7° тепла.