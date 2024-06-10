Обнародован прогноз на 11 июня.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен грозовой дождь, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем — 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами временами ожидается дождь, в горных и предгорных районах проливные дожди, гроза, возможен град. Ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем — 30-35° тепла, а в горах ночью — 8-13° тепла, днем — 15-20° тепла.