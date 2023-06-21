Обнародован прогноз погоды на 22 июня.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем – 24-28° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди. В отдельных местах ливни, грозы, возможен град. Порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем — 25-30° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 13-18° тепла.