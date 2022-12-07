В Баку и на Абшеронском полуострове завтра, 8 декабря, будет преобладать пасмурная погода, местами осадки, будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем – 4-6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, повысившись с 771 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 75-85 процентов.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах временами прогнозируются осадки, местами туман. Будет дуть восточный ветер

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем – 4-8°, в горах ночью 8-12°, днем – 2-7° мороза. Ночью и утром на дорогах в горных местностях возможен гололед.