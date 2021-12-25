26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается южный ветер гилавар, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков, местами ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью — от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем — 5-9 градусов тепла, в горах ночью — 5-10 градусов, в высокогорье — 13-15 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов мороза, в некоторых местах — до 3 градусов тепла. В горных и предгорных районах есть вероятность гололеда.