Обнародован прогноз погоды на 21 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, небольшая морось. Умеренный юго-западный ветер сменится вечером временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем — 12-17° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем — 12-17° тепла, в горах ночью — 0-3° мороза, днем — 3-8 ° тепла.